ChristenUnie Nunspeet pleit voor de komst van een respijthuis

NUNSPEET - De ChristenUnie pleit voor de komst van een respijthuis.

Het aantal mantelzorgers dat een hoge belasting ervaart neemt toe. Het is heel belangrijk dat zij regelmatig een adempauze kunnen nemen. Jennifer Elskamp: ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mantelzorgers overbelast raken. In een respijthuis of respijtpension worden de mensen die zij verzorgen een poosje liefdevol opgevangen, zodat zij zelf even op adem kunnen komen’.



Ongeveer één op de zes Nederlanders is meer dan 8 uur per week actief als mantelzorger. Eén op tien ervaart dat als een hoge belasting. Het Steunpunt Mantelzorg in Nunspeet doet goed werk in de ondersteuning van mantelzorgers en het organiseren van respijtzorg. Een respijthuis zou een goede aanvulling zijn op dit aanbod.

Mantelzorger heeft zelf ook zorg nodig

Mantelzorgers hebben vaak een sterke motivatie. Zij verzorgen meestal iemand die heel dicht bij hen staat. Daarom vragen ze vaak ook veel van zichzelf. ‘Hun verantwoordelijkheidsgevoel gaat soms zover dat ze de zorg maar moeilijk los kunnen laten. Dan kan het zelfs zover komen dat de mantelzorger ook zorg nodig heeft.’ In een respijthuis wordt voor een of twee weken 24-uurs respijtzorg op maat geboden, in samenspraak met het netwerk van de zorgvrager en de mantelzorger. De ChristenUnie wil dat de gemeente Nunspeet initiatieven om te komen tot een respijthuis stimuleert en ook financieel ondersteunt.

‘De overheid vraagt van mensen om naar elkaar om te kijken. Daar hoort dan wel bij dat je de zorg voor elkaar ondersteunt en ook voorkomt dat mensen overbelast raken.’ Er is op dit moment geen concrete vraag naar een respijthuis. ‘Dat komt omdat veel mensen deze mogelijkheid niet kennen. Er zijn wel zwaar belaste mantelzorgers. Volgens het Steunpunt Mantelzorg is de kans groot dat de vraag toeneemt als er een respijthuis komt.’ Hospice De Regenboog geeft aan dat er in de gemeente Nunspeet behoefte is aan een respijthuis.