Klopjacht op 'pedofiel', onrust in buurt

In die uitzending werd de man gepakt tijdens een afspraakje met een 10-jarige meisje genaamd Charissa in Haarlem. De man is via Instagram in contact gekomen met het meisje en zou plannen hebben om seksuele handelingen met haar uit te voeren.

Maar het meisje met wie de man contact dacht te hebben, bleek in werkelijkheid presentator en journalist Alberto Stegeman. Stegeman liet de man in de val lopen, waarna hij is aangehouden door de politie.

Zeker 40.000 keer gedeeld

Op verschillende Facebookpagina's staan foto's van de vermoedelijke pedofiel waarop hij duidelijk herkenbaar is. Ook wordt er in posts een adres genoemd waar de man mogelijk woont. Een bericht over hem is op een pagina al 40.000 keer gedeeld en de reacties die daaronder staan zijn niet mals. De maker van de post schrijft: 'Deze viezerd die met een kind van 10 sex wilde was gisteren bij Undercover onherkenbaar uit Arnhem nou ik maak jou heel herkenbaar wees op u hoede hij is vrij loopt gewoon rond onvoorstelbaar maar waar deel dit bericht.' In het bericht wordt ook het adres van de man genoemd.

Onrust in buurt

Volgens de Politie Arnhem-Zuid woont de man inmiddels niet meer op dit adres. De politie erkent ook dat er onrust is ontstaan in de buurt en geeft aan dat er tegen de desbetreffende man uit de uitzending een strafrechtelijk onderzoek loopt. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 33-jarige man wordt verdacht van grooming: het lokken van minderjarigen op internet en het in bezit hebben van kinderporno.

Volgens de gemeente Arnhem is burgemeester Marcouch op de hoogte van de situatie. De gemeente zit met justitie en politie bovenop de zaak en er zijn maatregelen getroffen voor de man. De gemeente benadrukt nogmaals dat de man niet in Arnhem is op dit moment.

'Zaak van de politie'

Alberto Stegeman snapt dat de ontmaskering van deze man voor verontwaardiging zorgt. Maar het plaatsen van foto's en een adres keurt hij niet goed. 'Het is niet goed, het zijn boze mensen die dat in hun emotie doen.' Stegeman laat weten dat hij verder niks meer kan betekenen in de nasleep van zijn ontmaskering 'De politie heeft van ons het hele dossier gekregen en zij weten om wie het gaat en ik ga er vanuit dat zij dit nu netjes regelen.'

