5000 bezoekers voor eerste Arnhemse Uitnacht foto Omroep Gelderland

ARNHEM - De eerste Arnhemse Uitnacht is een groot succes geworden. Ruim vijfduizend bezoekers kwamen naar de meer dan 50 verschillende culturele instellingen die deelnamen aan de Uitnacht. 'Het is beter bezocht dan we van tevoren hadden verwacht en het enthousiasme onder de deelnemers was erg groot', zegt Evert Burggrave van de organisatie.

Tijdens de hele nacht kon het publiek op de verschillende locaties gratis optredens,acts en andere programma's bezoeken. De Uitnacht moest de culturele instellingen de gelegenheid geven om de aandacht te vestigen op het culturele aanbod van de provinciale hoofdstad. De organisatie was in handen van de deelnemende instellingen zelf, met ondersteuning van onder anderen de gemeente Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem. Rondleidingen en Masterclasses uitverkocht Volgens Burggrave 'hingen de bezoekers bij cultureel centrum Rozet met de benen naar buiten', zo druk was het. Bij Toneelgroep Oostpool werden 17 rondleidingen gegeven en die waren allemaal uitverkocht. Ook de masterclasses bij Theater aan de Rijn zaten allemaal vol. 'En bij Theater aan de Rijn meldden ze ook dat meer dan de helft van de bezoekers voor het eerst bij het theater was', zegt Burggrave. 'Dat is natuurlijk precies wat we willen: een mooi evenement en veel nieuwe mensen die je bekend maakt met wat je te bieden hebt.' Mede door het succes van deze eerste editie denkt de organisatie nu al na over een tweede editie van de Arnhemse Uitnacht volgend jaar. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl