Beschonken Pool in zomerse outfit na lange achtervolging gepakt

ERMELO - De politie in Ermelo heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een achtervolging en urenlange zoektocht een Poolse man aangehouden met alleen een korte broek en t-shirt aan. Dat schrijft de politie op Facebook.

Agenten hadden de man toen hij door Ermelo reed met een stopteken gesommeerd om te stoppen. De man weigerde dat en doofde zijn lichten. Hij ging er met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk reed de man zichzelf klem op een doodlopend stuk weg.

Toch duurde het nog geruime tijd voor de politie de man te pakken had. De man sprong uit de auto en verstopte zich. Uiteindelijk werd hij na een zoektocht met behulp van een hondengeleider, twee motorrijders en meerdere agenten gevonden en in de kraag gevat.

Zomerse outfit

De verdachte, een 35-jarige man uit Polen, man had zich verstopt onder een stilstaande auto en werd daar aangetroffen in alleen een korte broek en een t-shirt. Hij vertoonde onderkoelingsverschijnselen. Uit een blaastest bleek dat de man gedronken had. Na een kort bezoek aan het ziekenhuis vanwege de onderkoeling, is hij vastgezet.

In de auto van de man werd een boksbeugel aangetroffen. Ook lagen in zijn auto een televisie en een spelcomputer waarvan de herkomst onbekend is.