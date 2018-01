Annemiek van Vleuten valt aan, maar wint niet

GEELONG - Annemiek van Vleuten heeft de koers gemaakt in de Cadel Evans Great Ocean Race, maar ze won de Australische klassieker niet.

De 35-jarige wielrenster uit Wageningen was één van de eersten die in de finale aanviel en op 6 kilometer van de finish zat ze in de kopgroep met landgenote Sabrina Stultiens en de Australische Katrin Garfoot. Van Vleuten was niet zeker van haar zaak en koos ervoor om het tot een sprint te laten komen in dienst van haar ploeggenote Gracie Elvin, die tweede werd achter Chloe Hosking.

Vorig jaar won ze deze wedstrijd nog. Van Vleuten heeft enkele maanden getraind en gereisd door Australië en Nieuw Zeeland. Ze keert binnenkort terug naar Nederland om zich te gaan focussen op het WK Baanwielrennen over ruim een maand in Apeldoorn.