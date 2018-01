Deel dit artikel:











Vrouw slaat met auto over de kop De vrouw raakte niet ernstig gewond Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

DEEST - Een automobiliste is in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar auto over de kop geslagen in Deest.

Hoe het ongeval aan de Deesterweg heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrouw raakte vermoedelijk een betonnen ruggetje (stuk beton langs de weg) en werd zodoende gelanceerd. Ze is door ambulancepersoneel nagekeken, maar voor zover bekend hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis. De auto moest worden afgesleept. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl