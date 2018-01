Trainer Lijnders ziet progressie bij NEC

NIJMEGEN - Trainer Pepijn Lijnders is tevreden dat NEC weer koploper is en zag ook deels terug wat hij graag wil met zijn elftal.

"Ja, vooral heerlijk dat we in het stadion een karaktertest creëren van de groep. De manier waarop, het beter worden in de wedstrijd, daar ben ik blij om. We wilden niet teveel risico nemen in de start, dat was het idee. Om zo vertrouwen te genereren en de simpele dingen goed te doen. Al waren een aantal dingen niet goed in de eerste helft, hoe we staan en rondom de bal."

"De tweede helft was het een hele volwassen performance. We moeten de wedstrijd wel eerder beslissen. De keeper was geweldig en een aantal keren kunnen we de bal nog even naar links of naar rechts spelen om iemand anders de goal te laten maken. Maar we speelden compact als we compact moesten spelen. En we vlogen eruit als dat kon. Dat moet misschien nog sneller, maar alles moet sneller. Maar als je je blijft concentreren op jezelf, gebeurt dat ook in uitwedstrijden. Nu komen we terug na twee teleurstellende resultaten, maar ze steunen de ploeg zo en daar ben ik heel blij mee."