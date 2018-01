NIJMEGEN - De politie is op zoek naar de 29-jarige Tommy uit Nijmegen. Hij is sinds vrijdagmiddag vermist.

Tommy is volgens de poltie voor het laatst gezien in de wijk Hatert. Tommy is een blanke man van ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een kaal hoofd en ingevallen wangen.

Bij vertrek droeg Tommy een blauwe spijkerbroek een witte trui en een korte zwarte jas.