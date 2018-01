Langil: iedere week 1-0 winnen en we worden kampioen

NIJMEGEN - Steeven Langil was de matchwinner namens NEC tegen Den Bosch met een benutte strafschop.

De bal was niet eens zo goed ingeschoten. "Ja, de doelman raakte de bal nog aan, maar de bal zat erin en daar gaat het om. Het was een belangrijk doelpunt, want zo keren we terug op de eerste plaats, omdat Fortuna heeft verloren. Het moeilijkste is nu om dit voort te zetten. Om kampioen te worden moeten we eigenlijk alle wedstrijden zien te winnen."

Langil was na rust vaak ongrijpbaar voor de verdedigers van Den Bosch. "Ja, ik had nog heel wat kansen. Maar hun doelman blonk uit, helaas voor mij. Wel mooi dat de supporters mij toezingen met een speciaal liedje. Dat geeft mij extra kracht, dan ga ik nog harder werken."

Met de 1-0 kan de Franse aanvaller wel leven. "Ja, 1-0 volstaat. Als we ieder weekend met 1-0 winnen, ben ik tevreden. Ik hoop op de titel."