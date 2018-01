De Graafschap tegen MVV solide en stabiel: 'weg naar boven ingezet'

MAASTRICHT - Robert Klaasen noemde de 3-1 zege bij MVV verdiend. 'We hebben het heel volwassen uitgespeeld vanavond.'

De middenvelder speelde in Maastricht vooral omdat Andrew Driver geblesseerd raakte tegen Jong PSV. Klaasen mag zich nog altijd geen zekerheidje noemen in het elftal van Henk de Jong. Vorig seizoen was dat wel zo.

'Het is geen makkelijke situatie. De eerste seizoenshelft natuurlijk weinig gespeeld, maar ik ben er weer vol tegenaan gegaan', beaamt de voormalig speler van Sparta. 'Andrew valt nu weg. Lullig voor hem, voor mij pakt het nu goed uit. Ik wil het de trainer zo moeilijk mogelijk maken. Ik stond tegen Cambuur na de winterstop ook in de basis. Dit wil ik volhouden.'

Klaasen speelde met rust aan de bal en liep op het middenveld veel gaatjes dicht. Een rol die hij vorig seizoen ook had. MVV had zeker na rust weinig te vertellen in de eigen Geusselt. 'Na de 1-0 waren we het een beetje kwijt, maar we pakten dat weer op na de 0-2. In de tweede helft is er niks meer aan de hand.'

Zo deed De Graafschap in de periode goede zaken. Maar belangrijker was de smaak van eindelijk weer een zege. De vrije val op de ranglijst werd in Maastricht aan halt toegeroepen. 'Het is altijd lekker. Dit voelt heel goed. Ook voor de periode een goede uitslag met drie doelpunten', aldus Klaasen.