Walter baron van Voorst tot Voorst keert terug op eigen landgoed in Arnhem Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Eindelijk is hij weer terug waar hij thuis hoort: Walter baron van Voorst tot Voorst. Vrijdagmiddag is in de nieuwe cultuurtuin op zijn oude landgoed Westerveld een borstbeeld van hem onthuld. Onder meer burgemeester Ahmed Marcouch was erbij.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

De burgervader onthulde het beeld samen met twee van Walters kleinkinderen. Het borstbeeld is een initiatief van de Historische Kring Elden. Die wilde nadat het park was opgeknapt graag het beeld hebben, zegt kunstenaar E. Pietersen. Hij vertelt dat het een kopie is van een oud beeld. Op de plek van park Westerveld bij Elden was vanaf de achttiende eeuw een landhuis te vinden. Jarenlang was dat bewoond door de adellijke familie Van Voorst tot Voorst. Walter heeft er zijn hele leven gewoond. Het landgoed werd tijdens de Slag om Arnhem geheel verwoest. Actieve ondernemer Walter van Voorst tot Voorst (1844-1922) was een zeer actief ondernemer in Elden. Hij was zo van grote betekenis voor de inwoners van het dorp. 'Het beeld draagt bij aan het levend houden van de verhalen, van de geschiedenis van deze plek', zegt Marcouch hierover op Facebook.