Twee ongevallen kort na elkaar op dezelfde plek in Velp

VELP - Bij twee verkeersongevallen in Velp zijn vrijdagmiddag twee gewonden gevallen. De ongevallen gebeurde kort na elkaar op dezelfde plek.

Eerst werd er een bromfietser aangereden op President Kennedylaan bij de kruising met de Zwanensingel en Rijnstraat. De bromfietser had geen voorrang gekregen. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Martin de Jongh

De ambulance met daarin de bromfietser was nog niet weg en er lag een oudere vrouw over de weg. Zij was van haar scootmobiel gevallen. Het is niet bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zij werd met een tweede ambulance naar het ziekenhuis gebracht.