Twee aanhouding na gedumpte scooter met inbrekersgereedschap

ARNHEM - De politie heeft donderdagavond twee jonge mannen uit Beuningen aangehouden nadat agenten op de Wilhelminastraat een scooter met inbrekersgereedschap op straat aantroffen.

Agenten in burgerkleding bleven posten bij de scooter en zagen even later een aantal jongeren op de fiets. Een van hen verruilde zijn tweewieler voor de achtergelaten scooter en probeerde hierop weg te rijden. Toen de agenten zich bekend maakten, sprong de jongen van de scooter en nam hij de benen. De 18-jarige Beuningenaar werd even later aangehouden. Weer later werd eveneens een 16-jarige jongen uit Beuningen aangehouden.

Beide verdachten zijn overgebracht naar het hoofdbureau in Nijmegen en zitten nog vast voor verhoor. De kentekenplaat op de scooter bleek ook te zijn gestolen, de herkomst van het voertuig wordt onderzocht.