Inbreker op heterdaad betrapt Foto: Politie Nunspeet

NUNSPEET - Een inbreker in Nunspeet probeerde vrijdagmorgen de oude huishoudschool op de F.A. Molijnlaan in Nunspeet binnen te komen. Maar dat ging even niet door, de politie wist hem namelijk in zijn kraag te vatten.

De agenten kwamen hem op het spoor door een melding van een alerte buurtbewoner. Toegesnelde agenten zagen hoe een man zichzelf toegang probeerde te verschaffen tot het pand. De agenten sloegen de man in de boeien en zetten hem in Apeldoorn in een cel. De man zit nog vast voor verhoor. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl