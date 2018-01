Nadine Visser mag meteen naar WK indoor atletiek

BERLIN - De Arnhemse atlete Nadine Visser heeft in haar eerste race van dit seizoen meteen een goede prestatie geleverd. Ze voldeed in Berlijn met een tijd van 7.98 seconden ruim aan de limiet (8.14) voor het WK indoor, begin maart.

De tijd van 7.98 seconden was niet goed genoeg voor een podiumplaats in Berlijn. Ze werd zesde in een finale die werd gewonnen door de Wit Russische atlete Talay.

Visser baarde vorig jaar opzien met knappe prestaties op het WK in Londen. Ze eindigde als zevende op de meerkamp en haalde ook de finale van de 100 meter horden, waarin ze eveneens zevende werd.