De Graafschap boekt bij MVV broodnodige zege en wendt sportieve crisis af

door Richard van der Made

EINDSTAND 1- 3

90+1e De Graafschap gaat weer eens winnen. De laatste keer gebeurde dat op 1 december thuis tegen Jong AZ.

80e: MVV lijkt leeggestreden. De Graafschap speelt heel behoorlijk na rust.

74e: Dean Koolhof, ex-Graafschap, nog binnen de lijnen bij MVV voor het laatste kwartier. Houdt De Graafschap de voorsprong vast? Het heeft na rust duidelijk meer controle.

66e: Myenty Abena (kijk eens naar die bovenbenen!) loopt zich warm. Zat aanvankelijk niet bij de selectie door een hoofdblessure, maar vandaag lukte dat toch.

66e: beste kansen zijn misschien wel voor De Graafschap na rust. Diemers met een schot, weer een redding van Verrips

Foto onder: spanning ook op de bank bij teammanager Carlo Monasso, Richard Roelofsen, Sandor van der Heide en links Henk de Jong

64e: goede kopbal van Serrarens, maar Verrips keert. Het blijft 3-1 voor De Graafschap. De spanning is nog niet voorbij

56e: Bednarek houdt De Graafschap op een marge van twee goals. Prima save op een schot van Okita.

50e: De Graafschap begint niet onaardig aan de tweede helft. Het is een harde wedstrijd met veel pittige overtredingen.

2e helft ongewijzigd begonnen. Het uitvak zingt (zoals altijd)

45+1 het is pauze in Maastricht. De Graafschap mag niet mopperen, maar maakt ook drie knappe goals tot nu toe!

42e GOAL!! Amper een minuut later gaat MVV in de fout. Serrarens profiteert en scoort als invaller, koud in het veld, de belangrijke 1-3. Vlak voor rust!

40e: GOAL! bal na aanval over rechts goed teruggelegd op Okita die scoort namens MVV met een bekeken schot in de verre hoek. Spanning helemaal terug. Het is 1-2.

Het gaat er soms hectisch en fel aan toe in deze wedstrijd. (Foto Frank Kerbusch)

37e: Ars moet afhaken, Fabian Serrarens is nog voor rust zijn vervanger.

35: GOAL!!! Het zit De Graafschap mee tot nu toe. 0-2 door opnieuw Ars die attent is en scoort met het hoofd. Assist van Van Mieghem

Sjoerd Ars (hier op archief) heeft al twee keer gescoord tegen MVV vanavond

33e: Eindelijk weer eens De Graafschap. Ruimte voor El Jebli in de as. Zijn schot recht op Verrips is ongevaarlijk.

24e: Mmaee maakt bijna de gelijkmaker, maar Bednarek toont zich ook dit seizoen weer een uitstekende slotpost bij De Graafschap.

22e: kwart wedstrijd zit er op. MVV is beter en gevaarlijker. De Graafschap houdt stand, af en toe met kunst en vliegwerk. Nu goed werk van Lars Nieuwpoort.

13e: Middenvelder Olijve geblesseerd, blijft liggen op het kunstgras maar kan toch verder

10e: MVV al een aantal keren dreigend geweest, maar ook slordig.

Juichen in het uitvak van de Superboeren is altijd mooi! (foto met dank aan De Graafschap)

6e: GOAL!!! De Graafschap kent een super start. Na vijf minuten gaat de bal op de stip en Sjoerd Ars velt het vonnis. Het is 0-1.

6e: Mark Diemers onderuit gehaald door doelman Verrips. De bal gaat al op de stip in Maastricht!

1e: Er is afgetrapt nadat eerst het Limburgs volkslied ten gehore werd gebracht. En uit volle borst meegezongen..

De Graafschap heeft keihard een overwinning nodig. Deze mannen moeten het doen vanavond..

De bank van De Graafschap met onderuit gezakt Fabian Serrarens (tweede van rechts).

20.00 uur: de opkomst van beide ploegen in stadion De Geusselt

19.45 uur: Het is bijna carnaval en zeker in Maastricht is dat voor velen het hoogtepunt van het jaar. Carnavalsvereniging de Dromedarissen doet straks de aftrap..

19.40 uur: De Graafschap vanavond met Bart Straalman uit Winterswijk als rechtsback. Hieronder de warming-up. Nog 20 minuten..

19.30 uur: Bryan Smeets mag natuurlijk niet ontbreken vanavond. Oud-speler van MVV en De Graafschap en nu op een dood spoor bij zijn huidige club Cambuur waar hij niet meer welkom is. 'Ik heb geen idee wat ik heb misdaan. Ik ben absoluut niet lastig en ze wilden het elftal zelfs om mij heen bouwen.'

Misschien weer op te halen door De Graafschap? Probleem is dat Smeets nog een doorlopend contract heeft..

Hier poseert Smeets met Cor en Annie, het duo dat tijdens wedstrijden van De Graafschap al jaren de media opvangt, maar ook het eten van de spelers verzorgt.

19.20 uur: Op 9 december 2016 verloor De Graafschap met interim-coach Jan Oosterhuis op de bank met 2-0. Nathaniël Will kreeg rood. Dat was het laatste duel hier tussen beide clubs.

19.10 uur: Hier de opstellingen op papier. Bij De Graafschap speelt Robert Klaasen op het middenveld. Fabian Serrarens, over wie Henk de Jong zich gisteren nog lovend uitliet, ziet die mooie woorden niet beloond en begint op de bank.

19.10 uur: Dean Koolhof uit het Gelderse Duiven zit bij MVV op de bank. Speelde jaren voor De Graafschap. Had uiteraard dolgraag gespeeld vanavond.

19.05 uur: Bij De Graafschap is Myenty Abena toch opgenomen in de selectie. Hij heeft volgens de club nu geen last meer van zijn hoofd. Gisteren was dat nog anders en zei De Jong: 'We moeten voorzichtig met hem zijn.'

Abena ging een aantal keren flink in de fout vorige week tegen Jong PSV (foto De Graafschap)

19.00 uur: Op het Limburgs menu vanavond: MVV ontvangt de Superboeren van De Graafschap. Verschil is drie punten in het voordeel van de Achterhoekers.

18.55 uur: De Geusselt met zicht op het prima veld en nog meer eten op de achtergrond bij de bekende M..

18.50 uur: De sponsoren van De Graafschap mogen echt culinair genieten. 'Het moet wel gebeuren vanavond', roepen ze in koor.