'Procedure excellente school is nogal een circus'

ARNHEM - Maar liefst zeven Gelderse scholen mogen zich vanaf deze week excellent noemen. Maar wat stelt zo'n predicaat nou eigenlijk voor? Niet heel veel, vindt Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. dit zei ze vrijdagavond in het programma 'De week van Gelderland'. 'De procedure voor dit predicaat is nogal een circus', aldus van Haren.

'Het is mooi dat we allemaal gaan voor het beste onderwijs. Maar de onderwijsinspectie inspecteert natuurlijk alle scholen al. Dit loopt ernaast. De procedure daarvan is nogal een circus, er komt heel veel bij kijken', zo zegt Van Haren. 'Daarnaast zegt het predicaat voldoende of goed al dat het een goede school is, het predicaat excellent schept verwachtingen dat een school op alle vlakken excellent is. Dat is dus niet zo, dat is maar op een bepaald vlak.'

Meer verwachtingen

Carola Peters, directeur van de Arnhemse basisschool Het Mozaïek, mocht deze week met haar school het predicaat excellent ontvangen. Ze is het met Van Haren eens dat ouders nu vaak grote verwachtingen van de school krijgen. 'Er is een groep ouders die nu meer verwacht van je school, of er zijn ouders die hun kind overplaatsen van de ene school naar onze school omdat wij dan mogelijk wel zouden kunnen helpen. Maar het is aan ons de taak om helder te communiceren over dit predicaat.'

Extra werk

Dat betekent ook dat er wat extra werk aan de winkel is voor Peters. Ook omdat excellente scholen hun kennis moeten delen met andere scholen. 'Dat is een voordeel voor het onderwijs, want andere scholen kunnen er weer van leren. Maar er gaat wel veel tijd in zitten. Al trek je natuurlijk wel je eigen grenzen.'

Maar of het predicaat nu goed is of niet, er zijn in ieder geval al steeds minder scholen die het predicaat krijgen. 'Maar dat zegt ook weer niks over de kwaliteit van andere scholen. Soms wordt de procedure niet gestart door een school, dan wordt je ook nooit excellent', zo besluit Van Haren.

