Bestuurder naar ziekenhuis na botsing Foto: Facebook/politie Montferland

AZEWIJN - De bestuurder van een auto moest vrijdagmiddag na een botsing naar het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Het slachtoffer zat in een auto die in botsing kwam met een ander voertuig.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur op de kruising Terborgseweg/Langeboomsestraat/Dr. Hoegenstraat in Azewijn. Bij het oversteken van de Terborgseweg had de bestuurder van een personenauto een andere wagen niet opgemerkt. De automobilist van de aangereden wagen verloor de macht over het stuur. De auto klapte achterwaarts, tegen een hek. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. Beide voertuigen werden door de botsing zwaar beschadigd en moesten worden weggehaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl