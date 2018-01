Spoedeisende hulp Radboudumc gesloten door computerstoring

NIJMEGEN - Het Radboudumc heeft de spoedeisende hulp per direct gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen of traumacentra.

De aanleiding voor de opnamestop is een storing in het netwerk, zo meldt het ziekenhuis. Meerdere ICT-systemen zijn niet of minder goed beschikbaar. De zorg voor patiënten die op dit moment opgenomen zijn, is volgens het ziekenhuis gewaarborgd.

Patiënten worden geadviseerd geen gebruik te maken van de apotheek in het ziekenhuis. Ook het elektronisch patiëntendossier mijnRadboud is tijdelijk niet beschikbaar.

Het Radboudumc denkt dat het tot vannacht of morgenochtend duurt voor alle systemen weer goed werken.