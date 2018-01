Deel dit artikel:











Computerstoring Radboudumc opgelost Foto: ANP

NIJMEGEN - De computerstoring in het Radboudumc is opgelost, de spoedeisende hulp is sinds 22.00 uur weer open voor patiënten.

Eerder vandaag moest het Radboudumc de spoedeisende hulp per direct sluiten. Nieuwe patiënten moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen of traumacentra. Meerdere ICT-systemen waren niet of minder goed beschikbaar. Het probleem werd veroorzaakt doordat vastgelopen hardware, waardoor de verschillende systemen niet met elkaar konden communiceren. De zorg voor patiënten die opgenomen zijn was gewaarborgd volgens het ziekenhuis. Patiënten werden geadviseerd geen gebruik te maken van de apotheek in het ziekenhuis, dat is inmiddels ook wel weer mogelijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl