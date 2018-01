NEC weer koploper na 1-0 thuiszege op Den Bosch

NIJMEGEN - NEC is weer koploper van de eerste divisie. Een 1-0 thuiszege op FC Den Bosch was daarvoor voldoende.

TUSSENSTAND: 1-0

94e: NEC trekt de 1-0 over de streep. De score had na rust hoger opgevoerd moeten worden.

91e: En dan is Den Bosch toch nog gevaarlijk, maar Delle pakt het schot.

90e: Nog even consolideren voor NEC, dat beseft Ted van de Pavert ook. Nog vier minuten extra tijd.

88e: Jari Schuurman krijgt nog een paar speelminuten, als invaller voor Anass Achahbar.

86e: Misschien wel de meest constante NEC'er na de winterstop: Michael Heinloth. Ook vandaag weer heel degelijk en sterk in de duels.

82e: Den Bosch dringt zowaar aan, maar Van der Winden geeft een voorzet die hard voorlangs gaat.

81e: Pepijn Lijnders lest zijn dorst.

75e: Kadioglu speelde geen geweldige wedstrijd en wordt nu vervangen door clubtopscorer Braken.

73e: De 1-0 voorsprong is mager, maar voorlopig wel genoeg om weer koploper te worden. Langil zorgt bijna voor nummer twee, maar Heemskerk komt er goed uit.

69e: Uitstekend voorbereidend werk van Mart Dijkstra, maar Kevin Jansen mist vervolgens.

66e: Bij Den Bosch is Muhammed Mert ingevallen. Hij kwam een half jaar uit voor NEC en vertrok na ruzie met de toenmalige trainer Ruud Brood.

63e: Mo Rayhi gaat naar de kant, Kevin Jansen is zijn vervanger. Kadioglu moet daarna meteen scoren, maar hij pingelt zich uiteindelijk vast.

62e: Het lijkt wachten op de 2-0. NEC controleert de wedstrijd nu volledig.

60e: Joris Delle heeft vrijwel niks te doen vanavond.

58e: Mo Rayhi met een leuke actie en zijn schot stuitert op de lat.

52e: NEC heeft Den Bosch in deze fase bij de strot, maar de eindpass is vaak slordig.

49e: Breinburg schiet een vrije trap over.

47e: De start van NEC in ieder geval overtuigender. Met veel druk op de tegenstander en enkele aardige combinaties.

46e: De tweede helft begint. Slechter dan de eerste kan nauwelijks.

45+1: En het is meteen rust. Het leek nergens op, maar NEC staat toch voor.

45e: Maar dan opeens een strafschop voor NEC na een overtreding op Rayhi. Steeven Langil gaat achter de bal staan en scoort: 1-0

44e: Een actie van Mo Rayhi leidt ook tot niks.

42e: Een opstootje na meerdere overtredingen van NEC. Uiteindelijk krijgt Ted van de Pavert geel.

41e: Hoekschop van Breinburg, maar ook dit levert niks op.

38e: De voetbalvisie van Pepijn Lijnders is voorlopig niet terug te zien in deze wedstrijd. Den Bosch zet NEC zelfs onder druk in plaats van vice versa.

37e: Linksback Calvin Verdonk krijgt geel.

34e: Kaars kan van dichtbij scoren, maar hij mikt over. En het was wellicht ook buitenspel. Maar het lag wel weer open bij NEC achterin, een chronisch probleem de laatste weken.

32e: Anass Achahbar kreeg voor de wedstrijd een bronzen stier als topscorer van de tweede periode, maar in de derde periode scoorde hij nog niet.

28e: Joris Delle moet ingrijpen als Den Bosch er weer uit weet te komen.

26e: Schotje van Kadioglu gaat naast.

24e: Emmen maakt 0-2 in Sittard. Als NEC scoort, is de virtuele koppositie een feit. Maar niks wijst daar voorlopig op.

21e: Het wordt er niet beter op. Den Bosch dringt nu zelfs wat aan.

18e: Omdat er weinig gebeurt, even nieuws over een Nijmeegs talent. Mink Peeters is weg bij VVV. De huurling van Real Madrid gaat nu waarschijnlijk naar Almere City.

16e: NEC domineert, maar overtuigt nog niet echt.

11e: Na een hoekschop van Gregor Breinburg kopt Wojciech Golla net naast.

9e: Handschoenen en korte mouwen voor Ferdi Kadioglu. Kan hij ook verschil maken vanavond?

7e minuut: Het goede nieuws komt uit Sittard, want concurrent Fortuna staat met 1-0 achter tegen Emmen.

20.00 De wedstrijd is begonnen.

19.57 Het gaat flink los in het uitvak van Den Bosch.

19.54 "Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht". Dat geldt zeker voor Arnaut Groeneveld, die veel eerder dan verwacht terug is in de selectie van NEC.

19.51 Mascotte Bikkel met spits Anass Achahbar.

19.50 Mo Rayhi keert na twee maanden terug bij NEC. Hij neemt nog even een slokje.

19.47 Vak 080 heeft er al zin in.

19.44 Vorige week scoorde Sven Braken tweemaal, maar nu staat de spits er gewoon naast.

19.40 De 17-jarige Ole Romeny zit opnieuw op de bank. Zijn rode kaart van vorige week is geseponeerd.

19.35 Trainer Pepijn Lijnders aanschouwt alles samen met teammanager Muslu Nalbantoglu.

19.20 Wilco van Schaik meldt zich in de perskamer om formulieren te ondertekenen. "Een buitenlandse overname", wordt al geopperd.

19.15 Buiten het stadion is het nog vrij rustig.

19.10 NEC-directeur Wilco van Schaik (rechts) heeft lol met stadionmanager Theo van Benthum en verslaggever Leo Oldenburger, zijn voormalige collega bij SBS.

19.08 Het veld ligt er goed bij in De Goffert.

19.02 De opstelling van NEC is zoals verwacht:

Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Rayhi.

19.00 Bij NEC is Arnaut Groeneveld terug in de selectie. Hij revalideerde bij de Belgische specialist Lieven Maesschalck en maakt een maand eerder zijn rentree dan was voorzien.

18.55 Uit tegen Den Bosch leed NEC de eerste nederlaag van dit seizoen. Het werd 3-0.

18.50 NEC verloor de laatste twee wedstrijden in Oss (3-0) en Almere (3-2) en verzuimde daarom om de koppositie weer te heroveren. De achterstand op Fortuna Sittard is één punt.