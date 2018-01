Alleen D66 is nog niet in Wezep geweest

WEZEP - Coalitiepartijen uit Den Haag komen allemaal naar Wezep om te luisteren naar de onrust die is ontstaan over de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Vrijdag was het de beurt aan de VVD.

Twee weken geleden bezocht Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie Wezep. Afgelopen maandag was Kamerlid voor het CDA Mustafa Amhaouch aan de beurt en vrijdag was VVD-er Remco Dijkstra te gast in het dorp op de Noord-Veluwe.

Wezep in de belangstelling

In de plannen ligt het dorp in de gemeente Oldebroek onder één van de nieuwe routes van Lelystad Airport. De vliegtuigen mogen over het dorp vliegen op een minimale hoogte van 1800 meter. Ook mogen vliegtuigen in de buurt van het dorp stijgen naar 2700 meter.

Het actiecomité HoogoverWezep roert zich sinds oktober vorig jaar over de laagvliegroutes. Zij zijn bang voor overlast van geluid en vrezen voor gezondheidsklachten vanwege fijnstof. De politici komen nu om het verhaal van het dorp aan te horen.

Gerard Buursen van het actiecomité vindt het gesprek met Dijkstra zinvol: 'Het was een nuttig gesprek. Je ziet dat hij dingen opschrijft en meeneemt, maar het blijft de vraag wat ermee gebeurd.'

Maandag bezoek minister

Bestuurders, politici en actievoerders van de Noord-Veluwe trekken samen op zodat de laagvliegroutes worden aangepakt. Iedereen wacht op de uitkomsten van nieuwe berekeningen voor de milieuvergunningen. Op basis daarvan zal minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een besluit nemen.

Dat besluit wordt binnen enkele weken verwacht. De minister komt aanstaande maandag ook naar Wezep. Om de dorpelingen een luisterend oor te bieden. En ook om iets van het geschonden vertrouwen te herstellen. Maar ook dan worden geen beloftes van de minister verwacht.

Ondertussen zijn dan wel alle regeringspartijen in Wezep geweest. Alleen D66 moet nog komen.