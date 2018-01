Oldebroek legaliseert permanente bewoning op recreatiepark

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied, Mulligen aangepast. Daardoor kunnen 39 van de 45 woningen op het voormalige recreatiepark Mulligen permanent worden bewoond.

Daarmee is een einde gekomen aan een proces dat in 2013/2014 werd gestart. Toen werd onderzocht of er mogelijkheden zijn om bewoning van recreatiewoningen op het park Mulligen toe te staan.

Het bestemmingsplan moet nog voor zes weken ter inzage worden gelegd, nadat de provincie een reactie heeft gegeven. De gemeente Oldebroek verwacht die reactie binnen zes weken te ontvangen.