Zilveren Waalbrugspeld voor arts die 'de huisartsenpost' bedacht

NIJMEGEN - Huisarts Paul Giesen is door de gemeente Nijmegen onderscheiden met de Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten als huisarts en omdat hij het concept van de huisartsenpost bedacht.

Giesen is medeoprichter van het gezondheidscentrum 't Weeshuis en grondlegger van de huisartsenpraktijk in 1982. Daar kunnen patiënten dicht bij huis gebruikmaken van zorg op maat en is de huisarts de spil.

In het pand werd ook een apotheek gevestigd en hielden andere hulpverleners (thuiszorg ZZG) er kantoor.

Het concept wordt al vele jaren in heel het land toegepast. Giesen richt zich op het verder verfijnen van de huisartsenspoedzorg met inmiddels een eigen onderzoeksgroep. Hij publiceerde in vele wetenschappelijke tijdschriften en is direct betrokken geweest bij het opzetten van de huisartsen-kaderopleiding spoedzorg.

Giesen wordt omschreven als een bruggenbouwer en een huisarts die in zijn eigen spreekkamer op een gedreven, laagdrempelige en vooral persoonlijke manier zorg en een luisterend oor biedt aan zijn patiënten.