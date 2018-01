Deel dit artikel:











Forse straffen geëist voor vechtpartij om familievete

WAGENINGEN - Twee mannen van 45 en 36 jaar en een vrouw van 42 uit Wageningen zijn veroordeeld voor hun aandeel in een vechtpartij in hun woonplaats in september 2016. Ze kregen respectievelijk 15, 10 en 18 maanden cel.

De vechtpartij was het gevolg van een jarenlange vete tussen twee families en speelde zich af op de openbare weg voor een middelbare school. Steekschep De 45-jarige begon de vechtpartij door met zijn auto de auto van de rivaliserende familie te rammen. Daarnaast sloeg hij met een steekschep naar het hoofd en het lichaam van tegenstanders. Die raakten daarbij gewond. De 36-jarige man gooide met een fiets, sloeg met een stok en sloeg ook met een steekschep naar het hoofd van een tegenstander. Noodweer Een 44-jarige man uit Ede werd vrijgesproken omdat de rechtbank vond dat er sprake was van noodweer. Hij mocht zich verdedigen toen de 45-jarige de auto van zijn schoonzoon ramde en hij vervolgens bijna werd aangereden door de 42-jarige vrouw. Leerlingen filmden de vechtpartij Veel leerlingen van de school filmden met mobieltjes de vechtpartij. De rechtbank rekent het de veroordeelden zwaar aan dat zij op klaarlichte dag op een kruispunt voor een school hebben gevochten zodat veel kinderen getuige waren van het incident. Mede daarom valt de straf hoger uit dan de eis van de officier van justitie. Zie ook: (VIDEO) 3 gewonden na vechtpartij met knuppels en schep in Wageningen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl