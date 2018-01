Justitie wil celstraf voor 'appende taxichauffeur' die vrouw doodreed

Het ongeval gebeurde op 22 januari vorig jaar om 3.30 uur. Op dat moment dat de chauffeur te appen achter het stuur. Het slachtoffer, een 31-jarige vrouw, bezweek aan haar verwondingen. De man ontkent.

Verdachte: Ik stond stil

'Ik weet honderd procent zeker dat ik niet tijdens het rijden een appje heb gestuurd', zei verdachte Mohamed O. vrijdag in de rechtbank. 'Ik stond stil.' Uit telefoongegevens en uit gegevens uit lussen in de weg blijkt iets anders. Tussen het versturen van het berichtje en de fatale aanrijding zitten welgeteld twee seconden.

De tekst gaat verder onder de video:

Uit onderzoek is gebleken dat de man reed met een snelheid tussen de 82 en 94 kilometer per uur. De maximumsnelheid is er 50. De bestuurder ontkent te snel te hebben gereden, maar ook die verklaring rammelt. Dat hield de rechtbank de man ook voor.

Wij zijn onze Janneke kwijt moeder van het slachtoffer

De moeder van de doodgereden vrouw las een slachtofferverklaring voor. Haar dochter was huisarts en had net drie weken een nieuwe baan. Tegen de toehoorders zei ze: 'En dan komt er een chauffeur die zegt dat hij 50 rijdt en ineens in een flits iets ziet en boem! Wees een vent en zeg wat er gebeurd is.'

De moeder zei ook: 'Het is onverantwoord dat deze chauffeur ooit nog taxi rijdt of überhaupt rijdt. Een zware straf lijkt me hier op zijn plaats, dan is hij misschien zijn baan kwijt, maar wij zijn onze Janneke kwijt. Ik ben boos dat hij maar blijft ontkennen en liegen.'

Justitie eist tegen de bestuurder 6 maanden celstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

De uitspraak is op 9 februari.

Zie ook: