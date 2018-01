'Vogels passen zich niet allemaal goed aan door hoge temperaturen'

ARNHEM - De natuur reageert op het warme weer, maar niet alle vogels doen dat. Dat zegt Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit in het programma 'De Week van Gelderland'.

Deze woensdag sneuvelde er weer een record in het Gelderse weer; het was heel warm. Begin januari kwamen de narcissen al boven de grond. En ook de hazelaars en elzen stonden begin deze maand al in bloei.

'Dat is allemaal vroeger dan de jaren ervoor. Je ziet dat de planten en insecten zich aanpassen aan het warme weer. Maar bij de vogels zie je een wisselend beeld en dat is opvallend', constateert Van Vliet.

Zingen

De bioloog onderzoekt al jaren wanneer vogels beginnen met zingen. 'Dan zoeken ze een partner en leggen ze eieren. Als ze dat te laat doen dan hebben ze te weinig voedsel en missen ze bijvoorbeeld de rupsenpiek.'

De grote bonte specht doet het goed en zingt steeds eerder. De vink verandert zijn gedrag niet en de zanglijster zingt juist iets later de afgelopen jaren. 'Wat dat betekent voor de vogels kan ik niet zeggen', zegt Van Vliet.

Nationale Tuinvogeltelling

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Twee dagen kunnen mensen dan een half uur lang vogels tellen in hun tuin of hun balkon. 'Uiteindelijk kunnen we de tellingen van tientallen jaren geleden en nu met elkaar vergelijken en dan kunnen we ook weer zien wat er verandert', aldus Van Vliet.

Vorig jaar werd de huismus het vaakst gezien. Of dat dit jaar anders is? Van Vliet wacht het af: 'Ik kan me voorstellen dat mensen deze winter minder vetbollen hebben opgehangen omdat het best warm was. Dan hebben vogels minder eten in tuinen gevonden en zullen ze ergens anders eten hebben gezocht en zitten ze op andere plekken.'