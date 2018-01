Al 30 jaar op het NK Mens-erger-je-niet: 'Het is leuk als anderen zich ergeren'

ARNHEM - Johannes Dooper uit Wageningen deed 40 jaar geleden mee aan de eerste editie van het NK Mens-erger-je-niet. Er volgende nog zo'n 30 deelnames, maar nooit haalde hij de finale. Hij hoopt deze zaterdag dat daar eindelijk verandering in komt. Dat zegt Dooper vrijdag in het programma 'De Week van Gelderland'.

De huidige kampioen is de 8-jarige Thomas Aarnink. Hij is in het bezit van de felbegeerde wisselpion. Het Nederlands kampioenschap van het oer-Hollandse bordspel wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Droogpieren in Emmeloord (Flevoland). Er doen zo'n 250 mensen aan mee.

Maar wat maakt het NK Mens-erger-je-niet nou zo leuk? 'Zelf erger ik me nooit bij het spelen. Maar dan zie je dat anderen 'aaargh' roepen en beginnen te slaan op tafel. Ik vind het vooral leuk dat anderen zich ergeren.'

'De vlag gaat niet uit hoor'

Zaterdag is het dan zover, dan mag Johannes lachen om de ergernissen van anderen. Zelf hoopt hij nu eens de eerste prijs te pakken. 'Daar heb je geluk bij nodig, maar ook tactiek en strategie. Maar mocht ik winnen, dan zal ik wel een feestje vieren. De vlag gaat niet uit hoor.'