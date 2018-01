Tuinvogels tellen is hartstikke hip: cursus loopt storm in Ermelo

'Er kwamen meer dan vijftig aanmeldingen, dus we moesten een extra theorieavond inlassen', legt secretaris Dorine Buitenweg uit. Zaterdag begint de nationale tuinvogeltelling. Mensen wordt gevraagd om in hun achtertuin te tellen hoeveel, en welke, vogels zij zien in een halfuur tijd. De ruim zestig mensen die de cursus volgden gaan in vier groepjes het veld in. Ze bezoeken vier plekken in en rondom Ermelo om daar een half uur lang vogels te tellen en de theorie in de praktijk te brengen.

De organisatoren zijn blij verrast door de grote hoeveelheid aanmeldingen. 'Ze komen werkelijk overal vandaan', lacht Dorine Buitenweg. 'Zelfs uit Oldebroek en Apeldoorn.'

Wil jij ook meetellen?

Herken jij nog geen mus tussen een stel merels? Maar wil je wel helpen tellen? Dan heeft Lars Soerink van de Vogelbescherming nog een paar goede tips voor je!