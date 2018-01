Deel dit artikel:











'Ik vond poëzie veel te ingewikkeld' Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Wie houdt van poëzie kan deze week zijn hart ophalen. Want het is de Week van de Poëzie. En in Nijmegen is het Poëziecentrum Nederland (PcN) gevestigd. In de radiorubriek Op de koffie op Radio Gelderland sprak Rob Kleijs met de voorzitter van het centrum, Jaap van der Weyden.

Sinds enkele jaren is Van der Weyden aan het centrum verbonden. Het is ondergebracht in de centrale bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen. Daarvoor zat het enige tijd in Bredevoort. Het PcN bevat meer dan 17.000 dichtbundels, bloemlezingen, essaybundels en kronieken. Van der Weyden werd enkele jaren geleden gevraagd voorzitter te worden van het centrum. Hij raakte op de middelbare school in de ban van poëzie. Maar het stond ver van hem af. 'Ik dacht: elke letter betekent iets, maar hoe kom ik daar nou achter? Het is veel te ingewikkeld.' Door een gedicht van Thera Westerman (1930-1967) begon Van der Weyden het licht te zien. Kijk en luister hier het gesprek terug tussen hem en Rob Kleijs. De Week van de Poëzie begon donderdag en duurt en met 31 januari. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl