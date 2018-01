'Beter een goede buur dan een verre vriend': bedrijven Duiven werken samen aan duurzaamheid

DUIVEN - Recyclingbedrijf 4PET is sinds de verhuizing naar Duiven nòg duurzamer en nòg groener. 4PET maakt van plastic weer grondstoffen voor nieuwe producten. Dat doen ze al langer, maar dat ze bij het recyclingprocesgebruik maken van 'nieuwe' buren Waterschap Rijn en IJssel en de afvalcentrale AVR is nieuw.

De statiegeldflessen die we inleveren bij de supermarkt en alles uit de plasticinzameling komt in Duiven terecht. Buiten bij het bedrijf staan enorme balen plastic die in de fabriek weer worden verwerkt tot grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe flessen. In Nederland zijn een aantal van dit soort bedrijven.

Nog groener en duurzamer

Het bijzondere van 4PET is dat het sinds de verhuizing naar bedrijventerrein InnoFase gebruik maakt van biogas en koelwater afkomstig van de waterzuivering die naast het recyclebedrijf ligt. Daarnaast is de stroom afkomstig van een andere buurman, de afvalcentrale. Fred Koning van 4PET is blij dat dit gelukt is: 'Ja we willen allemaal groener en duurzamer worden en op deze manier wordt een circulaire bedrijfsvoering gecreëerd. Dat is wel de toekomst denk ik. ' En dan is ook het spreekwoord van toepassing: 'Ja, beter een goede buur dan een verre vriend! '

Het waterschap is ook enthousiast over het initiatief. 'Ja wij streven er zelf naar om energieneutraal te worden, dus aan dit soort duurzame werkwijzen werken we graag mee,' zegt Philip Schyns van het waterschap. 'En eigenlijk werken ook de inwoners er aan mee, want de ontlasting van mensen wordt hier gezuiverd en daar wordt weer biogas van gemaakt. '

Trots

Ook de gemeente Duiven is trots. Burgemeester Rik de Lange: 'Deze samenwerking gaat nog weer verder dan de bestaande circulaire initiatieven in de regio. Het laat zien hoe bedrijfsleven en overheid samen mooie resultaten bereiken waarvan iedereen profiteert. Een volledig circulair bedrijventerrein is onze ambitie!'