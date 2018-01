Harderwijk start pilot met tiny houses

HARDERWIJK - Het college van B&W van de gemeente Harderwijk wil een pilot starten met tiny houses aan het Rappad op de oude locatie van C1000 in de wijk Drielanden.

De gemeenteraad had al eerder een motie aangenomen te experimenteren met semi-permanente woningen, die meestal een woonoppervlakte hebben van 30 vierkante meter of minder.

De pilot richt zich op zogenaamde off-grid Tiny Houses. Deze opkomende kleine woonvorm wordt niet aangesloten op nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en riolering. Ze voorzien zichzelf van energie en water en verwerken het eigen afvalwater. In de pilot wordt ervaring opgedaan met Tiny Houses maar ook met off-grid leven. Op die manier worden bewoners uitgedaagd beter na denken over het gebruik van water en energie.

In het afgelopen half jaar heeft de gemeente Harderwijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het realiseren van Tiny Houses. Hiervoor konden belangstellenden inbreng leveren. Op 3 oktober 2017 kon men meedenken over de thema’s: de rol van de gemeente, mogelijke locaties en de voorzieningen op de locatie. Tijdens de bijeenkomst gaf een deel van de belangstellenden aan te willen wonen in een off-grid Tiny House. De pilot moet nog verder uitgewerkt worden. Bij dit proces worden de omgeving en mogelijk toekomstige bewoners betrokken.