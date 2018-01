20 maanden cel voor verkrachten studente uit Lent

NIJMEGEN - De rechtbank heeft een 33-jarige man uit Veghel veroordeeld voor het verkrachten van een destijds 20-jarige studente uit Lent.

De man krijgt een celstraf van 20 maanden en moet aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 6000 euro betalen.

De man was in juli 2016 uitgenodigd door een huisgenote van het slachtoffer in hun studentenwoning in Lent, het was de laatste avond van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. De man verkrachtte de studente toen ze in haar eigen slaapkamer lag te slapen.

Volgens de man was de seks vrijwillig en is sprake van een complot tegen hem. De jonge vrouw en haar huisgenoten zouden valse verklaringen op elkaar hebben afgestemd, maar de rechtbank vindt dat verhaal ongeloofwaardig. De lezing van het slachtoffer wordt ondersteund door getuigenverklaringen en de WhatsApp-berichten die de vrouwen vlak voor het gebeuren en direct erna naar elkaar hebben gestuurd in hun groepsapp.

Volgens de rechtbank kan op het misdrijf alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf volgen. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.