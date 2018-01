Deel dit artikel:











Politie houdt ‘niets erin, niets eruit’ actie Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De politie is vrijdagochtend druk geweest met een ‘niets erin, niets eruit’ actie op de parkeer- en carpoolplaatsen in Nunspeet. Dit gebeurde naar aanleiding van een aantal auto-inbraken in de afgelopen periode.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Bij die inbraken werden mobiele telefoons, navigatieapparatuur, geluidsapparatuur, waardepapieren en laptops het meest gestolen. De politie waarschuwt ook om nooit een lege jas in de auto te laten liggen. Dieven gaan ervan uit dat er iets te halen valt en gooien de jas later weer weg. Laat, als het even kan, ook niets in de kofferruimte achter. Ook deze plaats laten criminelen, zo weet de politie uit ervaring, niet ongemoeid. Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats. Aangetoond is, dat hier minder vaak wordt ingebroken. Op de verschillende parkeer- en carpoolplaatsen werden vrijdagmorgen drie ‘foute’ auto’s aangetroffen. De rest van de voertuigen waren keurig achtergelaten door de automobilisten.