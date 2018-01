Wie steekt al die auto's in de brand?

CULEMBORG - Wat brengt iemand ertoe brand te stichten en dat dit niet bij één keer blijft? Sinds 2015 zijn in Culemborg ongeveer zeventig auto's door brand verwoest of zwaar beschadigd. Deze vrijdag staat de politie met een mobiel bureau op de Markt waar inwoners met tips binnen kunnen lopen. Zit er een tip tussen die leidt tot de oplossing van deze reeks autobranden, dan ligt voor die tipgever 20.000 euro klaar.

De mobiele politiepost (Foto: Omroep Gelderland)

Omroep Gelderland legde psycholoog Ernst Ameling de vraag voor wie in de Lekstad verantwoordelijk is of zijn voor die branden. Maar die vraag laat zich niet zo gemakkelijk beantwoorden.

Een pyromaan?

Bij brandstichting gaat het om de motieven, zegt Ameling en die motieven verschillen. 'Het klassieke voorbeeld is de pyromaan. Die heeft doorgaans geen werk of een relatie. verandert er iets wezenlijks in zijn persoonlijke situatie, krijgt-ie een baan of verkering, dan valt zo iemand stil en kan hij zijn aandacht richten op die nieuwe omgeving.'

Op het moment dat die zekerheden wegvallen, begint een pyromaan weer. Pyromanen werken doorgaans in hun eentje, aldus de psycholoog. 'Ze kunnen iemand anders wel beïnvloeden, maar dat is betrekkelijk onwaarschijnlijk.'

Luister hier het gesprek terug dat Nieke Hoitink vanmorgen op Radio Gelderland had met Ameling:

Groepsdruk?

Ameling suggereert dat de brandstichtingen ook het gevolg kunnen zijn van vandalistisch groepsgedrag. 'Dan moet je denken aan een bende die het doet voor de kick en een spel met de politie wil spelen.'

Tipgeld

De politie looft 20.000 euro uit voor informatie die leidt tot het oplossen van de branden in Culemborg. Werkt tipgeld? Ameling: 'Als je per ongeluk wat weet of denkt te weten, je was er nog niet opgekomen dat jouw informatie belangrijk zou kunnen zijn, dan stimuleert het wel. Wat voor mensen hier achter zitten, dat kan van alles zijn.

Na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht kwamen bij de politie 18 tips binnen. 'Dat zijn meedenktips', laat politiewoordvoerder José Albers weten, 'en er worden ook namen genoemd. Die trekken we nu na.'

