Kruiswijk terug in de lappenmand, Van der Werff bij selectie

ARNHEM - Maikel van der Werff zit tegen zijn oude club PEC Zwolle voor het eerst in maanden weer bij de selectie. Arnold Kruiswijk kampt echter met een terugslag.

Van der Werff raakte in september vorig jaar geblesseerd aan zijn knie en dat was niet voor eerst sinds de verdediger bij Vitesse onder contract staat. Een lange revalidatie volgde maar rond de winterstop kon Van der Werff weer aansluiten bij de groep. 'Hij zit tegen PEC bij de selectie', kon trainer Fraser bevestigen.

Een forse tegenvaller is het opnieuw wegvallen van Arnold Kruiswijk met rugklachten. 'Hij heeft een terugslagje', meldde Fraser. 'Maar Arnold is een vechter.' Kruiswijk speelde tijdens het trainingskamp weer mee tegen het Schotse Hearts en viel in het duel met Sparta in tijdens de slotfase. Daarna ging het opnieuw mis. Kruiswijk zit zaterdag niet bij de selectie.

Dat geldt ook voor Navarone Foor, die weliswaar terugkeerde op het veld deze week maar nog wel even nodig heeft om weer echt aan te sluiten. Foor raakte op 23 december tegen PSV geblesseerd aan arm.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Matavz, Linssen.