Kijk hier hoe sportief ze in jouw gemeente zijn

WINTERSWIJK - De voetbalamateurs staan dit weekend weer te springen, want de tweede seizoenshelft begint. Dat betekent dat de voetbalschoenen en scheenbeschermers weer van stal worden gehaald. Dit gebeurt massaal in Winterswijk, blijkt uit cijfers van LocalFocus, dat datavisualisaties maakt.

In die gemeente is het hoogste aantal inwoners lid van een voetbalvereniging. Liefst één op de acht Winterswijkers (12,6 procent) staat in het weekend op het voetbalveld. In Ede en Neder-Betuwe staan ze het minst te springen om tegen een bal te trappen. Daar is 'slechts' 5,8 procent van de inwoners lid van een voetbalvereniging.

De cijfers waaruit LocalFocus put, zijn afkomstig van NOC*NSF. Er werd alleen gekeken naar voetbalverenigingen die aangesloten zijn bij de sportorganisatie. Dat betekent dus niet dat de rest van de inwoners niet tegen een balletje trapt. Iemand die bijvoorbeeld in het park met wat vrienden voetbalt, komt in die cijfers niet voor.

'Sportiefste' gemeente

Overigens is Winterswijk niet de 'sportiefste' gemeente. In Rozendaal is bijna de helft van de inwoners (43,7%) lid van een sportvereniging. Het 'minst sportief' is volgens LocalFocus Arnhem. Hier is slechts een vijfde (20,5%) lid van een sportvereniging.

Ook hier geldt dat alleen is gekeken naar sportverenigingen die via een sportbond aangesloten zijn bij NOC*NSF. Dus mensen die bijvoorbeeld een rondje door het park rennen of een abonnement hebben op een fitnessschool, zijn niet meegeteld.