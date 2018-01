Omwonende belde voor dodelijk ongeluk met politie over container

ZUTPHEN - Een omwonende heeft donderdag naar de politie gebeld vanwege de container die op een gevaarlijke plek op Bronsbergen in Zutphen stond. Donderdagavond reed een 73-jarige scooterrijdster uit Zutphen tegen de container en overleed.

Buurtbewoners hoorden een harde knal en wisten meteen dat er iets serieus mis was. Ze vinden dat de container op een gevaarlijke plek stond, zeker omdat het een slecht verlichte weg is en het fietspad bijna werd geblokkeerd. De container stond er in opdracht van de gemeente Zutphen vanwege de stormschade om snoeihout in te doen.

De aannemer zegt in een reactie het gebeuren 'heftig' te vinden. Volgens hem kon de container niet anders neer worden gezet. Verder wil hij niet reageren, omdat de politie nog onderzoek doet. 'Ik weet verder niet hoe of wat.'

Ook de gemeente Zutphen wil lopende het onderzoek nog niet reageren.

