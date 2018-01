Zaak Tim Matavz verstoort voorbereiding Vitesse

De coach van Vitesse weet dat de kwestie rond de vermeende elleboogstoot van Matavz aan het adres van Dumfries veel stof doet opwaaien. 'We hebben de publieke opinie tegen', vindt Fraser. 'En elke uitspraak die ik nu doe kan verkeerd vallen.'

Theater van Dumfries?

De meningen over het incident zijn duidelijk verdeeld. De meeste voetbalvolgers veroordelen de actie van Matavz echter hard. Raakt de spits zijn tegenstander nu wel of niet vol met zijn elleboog? En wat is de rol van Dumfries precies? Speelde de verdediger van Heerenveen theater of was er zoals de KNVB beweert gewoon sprake van een 'klassieke elleboogstoot'?

'Idioot van vroeger'

Zeker is dat Vitesse weer in hoger beroep gaat nu de KNVB bij zijn eis blijft van vijf wedstrijden schorsing voor Matavz. De Sloveen kan voorlopig blijven spelen. 'Daarom wil ik nu niemand beïnvloeden', zegt Fraser. 'Maar ik heb er wel een mening over. Die zal ik straks als alles achter de rug is, ook zonder een blad voor de mond te nemen gaan geven. En misschien zullen ze dan wel zeggen die Henk is net zo'n idioot als hij vroeger was.'

Publieke opinie

Toch laat Fraser duidelijk doorschemeren dat hij vindt dat Matavz te zwaar wordt gestraft. 'Als je de eerste beelden bekijkt, begrijp ik de publieke opinie. En het valt wel op dat we die tegen hebben. Vitesse supporters, zoals ik, zullen iets genuanceerder zijn.'

Het gesprek met Henk Fraser. De tekst gaat verder onder de video:

Zorgvuldig en voorzichtig

Fraser wijst indirect ook op beelden die vanuit een andere hoek zijn genomen. Volgens Vitesse staat op basis van deze vertraagde shots de straf niet in verhouding tot wat er werkelijk gebeurt. 'Je moet heel zorgvuldig en voorzichtig zijn. Er moet eerst onomstotelijk bewezen worden dat iets echt gebeurd is. Daarom zeg ik er nu niet zo veel over.'

Psyche van Matavz

Matavz speelt zaterdag waarschijnlijk gewoon, maar Fraser wierp nog een klein rookgordijn op. 'Tot op bepaalde hoogte heeft het de voorbereiding wel verstoord. Maar wij moeten daar niet over zeuren, want hebben het over ons zelf afgeroepen. Dus kun je niemand de schuld geven. Hij is teleurgesteld, omdat hij het anders ziet. Dus we kijken nog hoe goed zijn psyche is en of het zijn mind-set niet te veel heeft beïnvloed', aldus Fraser.