'Beste trainer van de wereld' tekent nieuw contract

ARNHEM - Arnhemmer Danny Heister is ook de komende drie jaar coach van de tafeltennisclub Borussia Düsseldorf. De voormalig Nederlands kampioen verlengde zijn contract bij de Duitse topclub met drie jaar. Heister gaat na de zomer al zijn negende seizoen in bij Borussia.

Borussia noemde in een verklaring Heister 'de beste trainer van de wereld'. De club wil hem behouden vanwege successen op nationaal niveau, de Champions League én op het gebied van talentontwikkeling.

'Er is geen betere club in de wereld dan deze', reageerde Heister, die sinds zijn aantreden in 2010 met Düsseldorf vijftien titels veroverde in nationale en internationale competities. 'Ik verheug me er op de samenwerking voort te zetten en nog meer te winnen dan we al hebben gedaan.'

Heister (46) nam drie keer voor Nederland deel aan de Olympische Spelen. Hij is ook bondscoach van de Nederlandse tafeltennismannen.