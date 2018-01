Deel dit artikel:











Storm oorzaak van bomvolle bijeenkomst over zonnepanelen Foto: Pxhere

DE STEEG - Er komt een nieuwe bijeenkomst over zonnepanelen en woningisolatie in de gemeente Rheden. Donderdag woonden 500 tot 600 mensen een avond bij in het gemeentehuis in De Steeg. Maar de belangstelling was veel groter. Zo'n vijftig mensen kwamen voor een dichte deur en gingen teleurgesteld naar huis.

'We hebben hun contactgegevens opgevraagd. Deze mensen sturen we vandaag een brief met een uitnodiging voor een tweede bijeenkomst', zegt Johan Simon van de gemeente Rheden. Hij laat weten dat de organisatie 'enigszins overdonderd' was door de stormloop. En de verklaring die hij daarvoor geeft is opmerkelijk: de storm van een week geleden. Simon: 'Die dag stond er een soortgelijke bijeenkomst gepland bij de gemeente Arnhem, maar toen hebben veel mensen afgezegd. Het bureau dat het zonnepanelenproject begeleidt, verwees hun door naar de informatieavond bij ons. Er zaten gisteravond Arnhemmers in de zaal.' De woordvoerder benadrukt dat dit geen punt is. 'Het is een regionaal project van Rheden, Arnhem en Renkum.' Zie ook: Extreme drukte bij gemeentehuis, mensen naar huis gestuurd Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl