ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in Hattem

HATTEM - Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, komt vrijdag 16 februari voor een ‘Meet & Greet’ naar Hattem. Wie Segers wil ontmoeten is vanaf 16.45 uur welkom in het Zilveren Schaap, Markt 10

Samen met lokale politici gaat Segers in op vragen over lokale en regionale vraagstukken. Hij bezoekt Hattem op uitnodiging van de lokale ChristenUnie om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kracht bij te zetten.

Er is ruimte om met hem en de plaatselijke kandidaten in gesprek te gaan in een informele sfeer. De toegang tot de 'Meet & Greet' is gratis. Hapjes en drankjes worden verzorgd.

Vragen

Spontane vragen zijn welkom tijdens de 'Meet & Greet.' Maar wie een beter voorbereid antwoord wil, mailt zijn vraag naar marinus@cuhattem.nl. De vragen worden doorgespeeld aan Gert-Jan Segers en/of Arend Palland.

B(l)oeiend Hattem

Arend Palland is de nieuwe aanvoerder van de lokale ChristenUnie in Hattem. Palland: 'Politiek heeft invloed op het leven van alledag. Het effect merk je in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld wanneer je afhankelijk bent van zorg, of wanneer je bedrijfsactiviteiten wilt ontplooien in Hattem.'

'Als ChristenUnie willen wij iedereen zoveel mogelijk tot bloei laten komen in een boeiend Hattem, met een prettig werk-, woon, zorg en onderwijsklimaat en een in rijk verenigingsleven. Iedereen telt mee in onze mooie stad. Het maakt niet uit of je gezond bent of een beperking hebt, jong of oud, werknemer of ambitieuze ondernemer bent. Zo gaan we als ChristenUnie voor een b(l)oeiend Hattem.'