Recordjaar voor reptielen, vooral meer ringslangen gespot

RHEDEN - 2017 was een recordjaar voor de Waarneemactie Reptielen op Veluwezoom. Meer bezoekers dan ooit gaven bij Bezoekerscentrum Veluwezoom aan dat ze reptielen hadden gezien. Vooral de ringslang werd veel gespot.

In totaal werden afgelopen jaar 67 ringslangen, 22 hazelwormen en 13 gladde slangen gezien. Zo werden in een poel twee jagende ringslangen aangetroffen. Twee andere ringslangen waren net bezig een kikker te verorberen toen ze werden gespot. Weer andere reptielen lagen midden op het pad te zonnen. Sommige waarnemers gaven aan dat ze de reptielen hadden gered door ze van de weg of het fietspad voorzichtig naar de kant te begeleiden.

Onderzoek

Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw doet vrijwilliger Ronald de Boer verspreidingsonderzoek naar reptielen in Nationaal Park Veluwezoom. De resultaten geven inzicht in de verspreiding van verschillende soorten. Boswachters kunnen daar dan rekening mee houden.

Omdat het voor één persoon ondoenlijk is om het hele nationale park te monitoren, ontstond bij het bezoekerscentrum het idee om ook bezoekers te vragen hun waarnemingen te melden. Die kunnen meldingen aan de balie doorgeven.