Tweede hoogwatergolf: waar kun je het beste gaan kijken?

NIJMEGEN - Rijkswaterstaat verwacht zondag en maandag opnieuw hoge waterstanden in de Gelderse rivieren. De maximale waterstand wordt naar verwachting maandagochtend bereikt en zal oplopen tot rond de 14,30 m boven NAP. Onze BuitenGewoon-programmamaker Twan Teunissen maakte een kaart met tips op welke plekken je dit het beste kan zien.

De eerste hoogwatergolf begin januari trok veel bekijks. Op tal van plekken in Gelderland was het toen alle hens aan dek door het hoge water in de rivieren. Dieren werden naar een hogere veilige plek gelokt. Gebieden die onder water stonden werden afgesloten voor publiek. Maar het hoge water was niet alleen kommer en kwel. Mooie foto's werden massaal op onze Instagram en website gedeeld.

Door regenval in Duitsland en smeltwater vanuit de Alpen verwacht Rijkswaterstaat dit weekend opnieuw een hoogwatergolf. Maar zal onder de bereikte waterstanden eerder in januari blijven.



Klik op de kaart van Twan!





Twan, natuurontwikkelaar van ARK, heeft een top drie van plekken waar je het beste kunt kijken naar het hoogwater.



1. Drempel van de Spiegelwaal bij Lent Nijmegen.

'De nieuwe nevengeul zorgt voor een stroomversnelling waarbij veel wildwaterkanoërs gebruik van maken. Vanuit de stad Nijmegen en het station van Nijmegen Lent ben je er zo,' vertelt Twan. Volgens hem kan je een mooie ronde lopen. 'En kan je het geweld van de stroming zien'.



2. Uitzicht Millingerwaard Kekerdom

Bij de dijk van Kekerdom kan je in de verte de Ooijpolder zien. Deze staat nu onderwater en is afgesloten voor publiek. Maar dit biedt mooi uitzicht over de polder. En als je geluk hebt, kan je ook naar bevers kijken.'



3. Uitzicht bij Fort Pannerden

'Bij Fort Pannerden heb je een hoog punt dat prachtig uitzicht biedt over de rivieren. Op deze plek is er ook een splitsing tussen de Rijn en de Waal.'

Tag ons op Instagram met de hashtag #buitengewoon_gld. En wie weet word jij de post van de dag!

Gevolgen hoogwater

Als het water gaat zakken, zie je volgens Twan pas wat de gevolgen zijn van het hoogwater. 'Er ontstaat een nieuw leefgebied voor planten en dieren. Zandrijke plekken ontspringen en zijn voor sommige vogelsoorten belangrijk om te leven,' vertelt de programmamaker. 'Waarschijnlijk ontstaan er steile oevers. De oeverzwaluw kan zich daar in nestelen om te broeden.'

Door het hoogwater kunnen ook insecteneitjes meegespoeld zijn vanuit Duitsland. 'Die eitjes kunnen hier dan uitkomen.' Maar volgens Twan blijft het allemaal nog een verrassing zolang het hoogwater is. 'Meestal merken we het pas in de zomer wat de gevolgen zijn.'