4 jaar cel voor plofkraker die deel hand verloor bij explosie

Bij de plofkraak werd de hand van de Amsterdammer er voor een deel afgeblazen. De man bloedde hevig. Die sporen zorgden ervoor dat hij kon worden opgepakt.

Door de ontploffing raakten de geldautomaat en de gevel zwaar beschadigd. Er werden explosieven gevonden. Zo'n twintig bewoners moesten hun huis uit.

'Brutale wijze'

De rechter vindt bewezen dat de man - met onbekende mededaders - een geldautomaat tot ontploffing bracht. De rechter noemde de 'brutale wijze' waarop de kraak plaatsvond 'schokkend'.

'Het veroorzaakt sterke gevoelens van onmacht en onveiligheid in de maatschappij. De man en zijn mededaders hebben zich uitsluitend om hun eigen voordeel bekommerd', aldus de rechter.

Tweede explosief

Ook zou het de bedoeling zijn geweest om een explosief in de tweede geldautomaat te plaatsen en tot ontploffing te brengen.

De man is al twee keer eerder tot forse gevangenisstraffen veroordeeld voor het plegen van diefstallen. In 2013 werd de Amsterdammer tot vijf jaar en tien maanden veroordeeld voor een overval. Nadat hij tweederde had uitgezeten, werd hij voorwaardelijk vrijgelaten.

709 dagen extra

Niet veel later vond de plofkraak in Didam plaats. De tijd dat hij eerder vrijkwam, moet hij ook uitzitten. Dat betekent dat er nog 709 dagen bijkomen.

