Rolstoeltennisster Marjolein Buis wint Australian Open

BEUNINGEN - Rolstoeltennisster Marjolein Buis uit Beuningen heeft vrijdag met haar Japanse partner Yui Kamiji de titel gepakt op de Australian Open. Het duo versloeg in de finale van het dubbelspel Aniek van Koot uit Dinxperlo en Diede de Groot (6-0 en 6-4).

Buis en Kamiki waren in Melbourne als eerste geplaatst, Van Koot en De Groot als tweede.

Voor de 30-jarige Beuningse is het haar vierde Grand Slam-titel in het dubbelspel. Eerder pakte ze de eindzege op Roland Garros (2012 en 2017) en de Australian Open (2016). In 2016 won Buis ook het enkelspel op Roland Garros.

Van Koot won nog nooit een Grand Slam in het dubbelspel. In het enkelspel wist de Dinxperlose wel de US Open te winnen in 2013.

