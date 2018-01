Judith Mulder (35) al wekenlang vermist

LICHTENVOORDE - De 35-jarige Judith Mulder uit Lichtenvoorde wordt vermist. De politie vraagt mensen die haar gezien hebben of meer informatie kunnen verstrekken contact op te nemen.

Mulder zou volgens de politie op 2 januari voor een bezoek naar Arnhem gaan, maar daar is ze nooit aangekomen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de vrouw uit Lichtenvoorde. Ze heeft een lang en slank postuur en kort haar. De vrouw was gekleed in een grijze lange wollen jas, blauw/zwarte spijkerbroek en een wollen muts.



De politie vraagt mensen die haar gezien hebben of meer informatie kunnen verstrekken contact op te nemen via 0800-6070.