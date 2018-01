Deel dit artikel:











Dode aangetroffen in woning Neede

NEEDE - In een woning aan de Oude Borculoseweg in Neede is vrijdagmorgen een dode gevonden. Dat meldt de politie Berkelland.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. De honden van het slachtoffer zijn meegenomen door de dierenambulance. Meer informatie volgt later. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl