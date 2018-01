KNVB schorst Matavz opnieuw voor vijf duels, Vitesse weer in hoger beroep

ARNHEM - De KNVB schorst Tim Matavz ook na de tuchtzaak van donderdag voor vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Vitesse gaat opnieuw in hoger beroep. Matavz kan zaterdag gewoon spelen tegen PEC Zwolle.

Daarmee neemt de voetbalbond de eis over van de aanklager die na een schikkingsvoorstel al tot vijf wedstrijden was gekomen waarvan één voorwaardelijk. Matavz raakte verdediger Denzel Dumfries van Heerenveen zaterdag vol met zijn elleboog in een duel op het middenveld. Het incident ontging de scheidsrechter.

'Niet in verhouding'

Vitesse gaat nu opnieuw in beroep omdat het de straf 'niet in verhouding' vindt staan tot wat er in werkelijkheid op het veld gebeurde tussen Matavz en Dumfries. Wanneer het hoger beroep dient, is nog onbekend. Tot die tijd kan de spits uit Slovenïe gewoon zijn wedstrijden spelen voor Vitesse.

Nog extra duel in beroep

Donderdagavond in Zeist tijdens de tuchtzaak vocht Vitesse het voorstel aan. Tijdens de beroepszaak deed de aanklager er zelfs nog een duel bij. Beide partijen kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

'Geen stoot maar duw'

Vitesse wilde uitspraak en noemde de eis vorig week al 'buitenproportioneel'. Technisch directeur Marc van Hintum is van mening, na bestudering van beelden, dat er geen sprake was van een elleboogstoot maar van een duw. Matavz zelf zegt dat hij zich in het duel wilde vrijmaken. Hij kreeg in zijn carrière nog nooit een rode kaart.