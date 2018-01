Deel dit artikel:











Plan voor vloekverbod Oldebroek weer weggestemd Foto: Archief

OLDEBROEK - In Oldebroek wordt er geen vloekverbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Alleen de SGP stemde donderdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering voor het verbod. Die fractie had het voorstel ook aangedragen.

'Onbegrijpelijk dat het opkomen voor de Naam van God in het publieke domein niet meer onlosmakelijk verbonden is aan het bedrijven van christelijke politiek', twitterde SGP-fractievoorzitter Erik Doornwaard na afloop van de stemming. Het is niet de eerste keer dat een voorstel voor een vloekverbod in Oldebroek wordt weggestemd. Ook in 1990 en 2016 was de SGP de initiatiefnemer voor zo'n verbod. Beide keren haalde de fractie bakzeil. Symbolisch In Gelderland zijn er zes gemeenten waar wel zo'n vloekverbod geldt: Barneveld, Elburg, Ermelo, Nijkerk, Nunspeet, Putten. Dat is vooral een symbolische verordening, omdat er nooit boetes voor vloeken worden uitgedeeld. Zie ook: Vloekverbod blijft van kracht in Barneveld

